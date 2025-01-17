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Çaycuma'ya Yeni Adliye Binası Müjdesi

Çaycuma'ya Yeni Adliye Binası Müjdesi
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Çaycuma ilçesine yapılması planlanan yeni adliye binası, 2025 yatırım programına alınarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla resmen yürürlüğe girdi. AK Parti Çaycuma İlçe Başkanı Birol Yiğit, 6000 m² alanda inşa edilecek adliye sarayıyla adalet hizmetlerinin daha verimli ve modern bir şekilde sunulacağını belirtti. Yeni adliye binası, bölgenin adalet hizmetlerine büyük katkı sağlayacak.

Çaycuma ilçesine yapılması planlanan yeni adliye binası, 2025 yatırım programına alınarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla resmen yürürlüğe girdi. 15 Ocak 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamede, Çaycuma'ya yapılacak olan adliye binası projesi yer aldı.

Ak Parti Çaycuma İlçe Başkanı Birol Yiğit, yaptığı açıklamada, yeni adliye binasının ilçeye kazandırılacak önemli bir yatırım olduğunu belirterek, "Çaycuma ilçemize 6000 m alanda inşa edilecek olan adliye sarayı ile resmi hizmet binamızın sayısını arttıracağız. Bu projeyle adalet hizmetleri daha verimli ve modern bir şekilde sunulacak" dedi.

Başkan Yiğit, yeni adliye binasının inşa edilmesinde emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu'na teşekkür ederek, bu yatırımın ilçeye hayırlı olmasını temenni etti.

Yeni adliye binası, Çaycuma halkı için önemli bir hizmet sunacak olup, modern yapısı ve geniş alanıyla bölgenin adalet hizmetlerine büyük katkı sağlayacak. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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