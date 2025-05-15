Çaycuma'ya Modern Spor Salonu Yatırımı

Çaycuma'ya Modern Spor Salonu Yatırımı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile protokol imzalanarak çok amaçlı bir kapalı spor salonu yapılacak. Tesis, çeşitli spor branşlarına hizmet verecek ve bölgedeki gençlerin sportif gelişimine katkı sağlaması bekleniyor.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde spor altyapısını güçlendirecek önemli bir yatırıma daha kavuşuyor. İlçeye kazandırılacak olan modern ve donanımlı Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonu için, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Çaycuma Kaymakamlığı arasında protokol imzalandı.

Protokol törenine; Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, AK Parti Çaycuma İlçe Başkanı Birol Yiğit ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Sezer Köroğlu katıldı.

Yeni spor salonu; güreşten basketbola, voleyboldan jimnastiğe ve bilardoya kadar birçok branşa hizmet verecek şekilde tasarlanıyor. Tesis bünyesinde ayrıca, bağımsız antrenman salonları, profesyonel spor altyapısı, izleyici tribünleri, soyunma ve dinlenme alanları ile fizyoterapi ve kondisyon merkezleri yer alacak.

Yapımı tamamlandığında yalnızca Çaycuma'ya değil, bölgedeki tüm sporseverlere hizmet sunacak olan tesisin, gençlerin sportif gelişimine büyük katkı sağlaması bekleniyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu; "Güreşten basketbola, voleyboldan jimnastiğe ve bilardoya kadar birçok branşa hizmet verebilecek kapasitede tasarlanan bu tesis; içerisinde yer alacak bağımsız antrenman salonları, profesyonel spor altyapısı, izleyici tribünleri, soyunma ve dinlenme alanları, fizyoterapi ve kondisyon merkezleri ile sadece Çaycuma'mıza değil, tüm bölgeye hizmet edecek nitelikte olacaktır. Bu yatırımla birlikte, geleceğin milli sporcuları bu salonda yetişecek çocuklarımız ve gençlerimiz daha donanımlı bir ortamda sporla büyüyecektir. Bu yatırımla birlikte, geleceğin milli sporcuları bu salonda yetişecek; çocuklarımız ve gençlerimiz daha donanımlı bir ortamda sporla büyüyecek" ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Konya'da şiddetli deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
Konya'da büyük paniğe neden olan deprem anı kamerada

Büyük paniğe neden olan deprem anı kamerada
Kremlin: Rus heyeti İstanbul'da Ukrayna heyetini bekliyor ama ortada yoklar

Barış zirvesinde kriz! Bir ülke masaya oturdu, diğeri ortada yok
Erdoğan ile Zelenski arasında 2 saat 40 dakikalık görüşme

Erdoğan ve Zelenski arasında 2 saat 40 dakikalık görüşme
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Mahmut Uslu'dan 'Mourinho ile devam mı edeceksiniz?' sorusuna görülmemiş yanıt

"Mourinho ile devam edecek misiniz?" sorusuna görülmemiş yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lyon'da bir devir sona eriyor! Lacazette'den veda

Bir devir sona eriyor! Takımdan ayrılacağı açıklandı
Yaz sezonunu Fethiye'de açan Gülcan Arslan cesur pozlarıyla nefes kesti

Bikinisini dar geldi, üstsüz poz verdi
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
Tolunay Kafkas adım adım Avrupa yolcusu! O iddialara cevap verdi

Yeni takımı bu kez Türkiye'den değil! Canlı yayında duyurdu
Pamukkale Üniversitesi'nde Filistin'e destek için düzenlenen etkinlik tepki topladı

Üniversitede düzenlenen etkinlik tepki topladı: Allah akıl versin
Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti

Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti
Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Herkes aynı soruyu sordu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.