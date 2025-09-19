Haberler

Çaycuma Suwen Cup T400 Masters Tenis Turnuvası'na Ev Sahipliği Yapacak
Çaycuma, Türkiye Tenis Federasyonu'nun Suwen Cup T400 Masters Tenis Turnuvası'na ev sahipliği yapacak. Turnuva, 27 Eylül - 5 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve toplam ödül 350.000 TL olacak.

Çaycuma, Türkiye Tenis Federasyonu'nun en yüksek puanlı turnuvalarından biri olan Suwen Cup T400 Masters Tenis Turnuvasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Çaycuma Kaymakamlığı ve Çaycuma Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde düzenlenecek turnuva, 27 Eylül - 5 Ekim 2025 tarihleri arasında Çaycuma Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tenis kortlarında gerçekleştirilecek. Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Eko Tekstil Tic. San. A.Ş.'nin markası SUWEN sponsorluğunda yapılacak organizasyonda toplam 350.000 TL ödül sahiplerini bulacak.

Hazırlıkları devam eden turnuvaya, Türkiye'nin farklı şehirlerinden yaklaşık 400 sporcunun katılması bekleniyor. Şu ana kadar 254 sporcu kayıt yaptırdı ve başvurular sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
