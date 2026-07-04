Çay'da kiraz hasadı başladı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde kiraz hasadının başlamasıyla birlikte Kaymakam Hasan Hüsnü Türker, üreticileri ve meyve halini ziyaret ederek çiftçilerin talep ve beklentilerini yerinde dinledi.

Kaymakam Türker; İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kadir Kara, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Kök, Ziraat Odası Başkanı Ali Bozpınar ve İlçe Tarım Müdürlüğü personeli ile birlikte Eber ve Deresinek köylerinde kiraz hasadı yapan çiftçileri ziyaret etti. Hasat alanlarındaki incelemelerinin ardından Eber ve Deresinek Meyve Hali'ne geçen Kaymakam Türker, burada hem üreticilerle hem de aracı ve tüccarlarla bir araya gelerek piyasanın nabzını tuttu.

Ziyaretin ardından bölgedeki kiraz üretimi, hasat süreci, işçi ücretleri ve pazarlama imkanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kaymakam Hasan Hüsnü Türker, piyasanın özel sektör kontrolünde şekillendiğine dikkat çekti. Türker ayrıca çiftçilerin emeklerinin karşılığını alabilmesi için her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı