Çarşamba Ticaret Borsası, Ekonomik Potansiyeli Artırma Hedefinde

Çarşamba Ticaret Borsası, Ekonomik Potansiyeli Artırma Hedefinde
Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, bölgenin ticaret ve sanayi potansiyelini artırmak için kamu kurumları ve yerel yönetimlerle iş birliği yapılacağını açıkladı. Zafer Partisi heyeti, borsa ziyaretinde ekonomik gelişim ve yerel üreticilerin desteklenmesi konularını ele aldı.

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, bölgenin ticaret ve sanayi potansiyelini artırmak için kamu kurumları, siyasi partiler ve yerel yönetimlerle iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Çarşamba'da Zafer Partisi heyeti Çarşamba Ticaret Borsası'nı ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette, ÇTB Genel Sekreteri Sercan Yaşar ve Kurucu Meclis Başkanı Nurettin Öztekin de hazır bulundu. Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, Çarşamba'nın ekonomik potansiyeli, bölgedeki ticari faaliyetlerin gelişimi ve yerel üreticilerin desteklenmesine yönelik konular ele alındı.

Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bölgenin ticaret ve sanayi potansiyelini artırmak için kamu kurumları, siyasi partiler ve yerel yönetimlerle iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
title