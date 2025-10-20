Haberler

Çarşamba'da İlçe Güvenliği ve Ekonomik İş Birliği Toplantısı

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Coşkun Kurt ve Çarşamba Ticaret Borsası Başkanı Kazım Yılmaz, ilçe güvenliği ve ekonomik faaliyetler üzerine bir araya geldi.

Samsun'un Çarşamba İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Coşkun Kurt ile Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, ilçe güvenliği, ekonomik faaliyetler ve kurumlar arası iş birliği konularında değerlendirmelerde bulundu.

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Coşkun Kurt, Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz ve meclis üyelerine iadeyi ziyarette bulundu. Ziyarette ilçedeki huzur ve güven ortamının sürdürülmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Başkan Kazım Yılmaz, Jandarma Teşkilatı'nın toplum düzeninin korunmasındaki rolüne dikkat çekerek yürütülen çalışmalara desteklerinin süreceğini ifade etti. Üsteğmen Coşkun Kurt ise kamu kurumları arasındaki dayanışmanın toplumun refahı açısından büyük önem taşıdığını belirterek, Çarşamba'nın ekonomik ve sosyal gelişimi için ortak hareket etmenin gerekliliğine vurgu yaptı.

Ziyarete Çarşamba Cezaevi Bölük Komutanı Üsteğmen Hüseyin Talay, ÇTB Meclis Başkan Yardımcısı Murat Yaralı, Genel Sekreter Sercan Yaşar, Meclis Üyesi Onur Bahattin Yılmaz ve Kurucu Başkan Nurettin Öztekin de katıldı.

Görüşme, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
