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Cansu ve Cankut dünyaevine girdi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Cansu ve Cankut dünyaevine girdi

Devrek Adliyesi Yazı İşleri Müdürü Cansu Kapukıran, Klavuz Kaptan Cankut Eyüboğlu ile dünyevine girdi.

Devrek Adliyesi Yazı İşleri Müdürü Cansu Kapukıran, Klavuz Kaptan Cankut Eyüboğlu ile dünyevine girdi.

Aysun ve Cevat Kapukıran'ın kızları aynı zamanda Devrek Adliyesi Yazı İşleri Müdürü olan Cansu Kapukıran, Candan ve Mustafa Eyüboğlu'nun oğulları Klavuz Kaptan Cankut Eyüboğlu ile dünyaevine girdi. Okyanus Düğün Bahçesi'nde gerçekleştirilen düğüne çiftin sevenleri yalnız bırakmadı. Düğünden sonra İstanbul'da da nikah töreni gerçekleştirildi. Zihinsel Özürlüler Federasyonu Genel Başkanı Aynur Dankaz ile çok sayıda davetli düğüne katıldı. Telgraf ve çelenk gönderdi. Çiftin aileleri mutlu günlerinde yalnız bırakmadıkları için davetlilere teşekkür etti. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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