Çankırı'nın 2023 Nüfusu Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre 2023 yılında Çankırı'nın toplam nüfusu 205 bin 501 oldu.

TÜİK'in 2023 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göreÇankırı'nın nüfusu bir önceki yıla göre 9 bin 735 kişi artarak 31 Aralık 2023 tarihi itibariyle 205 bin 501 oldu. Merkez ilçesinin nüfusu 98 bin 574, Atkaracalar 5 bin 79, Bayramören, 2 bin 740, Çerkeş, 16 bin 909, Eldivan 7 bin 331, Ilgaz, 14 bin 271, Kızılırmak 7 bin 703, Korgun 4 bin 226, Kurşunlu 9 bin 947, Orta 16 bin 921, Şabanözü 13 bin 192, Yapraklı 8 bin 608 oldu.

Öte yandan, 2023 yılında Çankırı'da bir kilometrekareye düşen kişi sayısı Türkiye genelinde 111 kişi, Çankırı'da ise 27 kişi oldu. - ÇANKIRI