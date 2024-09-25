Çankırı'da Ahilik Haftası Coşkuyla Kutlandı
Çankırı'da düzenlenen etkinlikler kapsamında 37'inci Ahilik Haftası ve Yaran Kültürü kutlandı. Karatekin Parkı'nda ahi pilavı ve helva ikram edildi, esnaf ziyaretleri yapıldı.
Çankırı'da Ahilik Haftası kutlandı
ÇANKIRI - Çankırı'da Ahilik Haftası ve Yaran Kültürü, düzenlenen etkinliklerle yaşatıldı.
Çankırı'da 37'inci Ahilik Haftası ve Yaran Kültürü Kutlamaları çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kutlamalar çerçevesinde kent merkezinde bulunan Karatekin Parkında vatandaşlara ahi pilavı ve helva ikramı yapıldı. Ardından kent protokolü esnaf ziyaretinde bulunarak Ahilik Haftasını kutlayarak 'bol kazançlar' dileğinde bulundu.
Programa, kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.