Çankırı'da 56 Yaşındaki Kadın Tuz Satarak Aile Ekonomisine Katkı Sağlıyor

Güncelleme:
Çankırı'nın yol kenarındaki dükkanda 6 yıldır tuz satarak evine katkı sağlayan 56 yaşındaki Fatma Şahin, Çankırı tuzunun faydalarını da müşterilerine aktarıyor. 14 torun sahibi olan Şahin, kadın girişimci olarak işine duyduğu aşkı ve zorlukları paylaşıyor.

Çankırı'da yaşayan 4 çocuk annesi 56 yaşındaki kadın, yol kenarında bulunan dükkanda 6 yıldır tuz satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Çankırı'da yaşayan, 4 çocuk annesi 56 yaşındaki Fatma Şahin, Çankırı-Ankara kara yolunun kenarındaki dükkanda, kentin meşhur tuzunu satarak 6 yıldır evine ekmek götürüyor. Fatma Şahin, Çankırı'ya gelen ve yoldan geçen vatandaşlara hem tuz satıyor hem de tuzun faydalarını anlatıyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen vatandaşlara uzun yıllardır tuz sattığını ifade eden Şahin, mesleğini aşkla yaptığını dile getirdi.

"Buradan kazandığım gelirle evimi geçindiriyorum"

Kazandığı gelir ile ev ekonomisine katkıda bulunduğunu söyleyen Fatma Şahin, "14 torun sahibiyim. Kadın olarak bu işin zorlukları tabii ki var. Ağır ürünleri kaldırırken zorluk çekiyorum ama bir o kadar da zevkli. Çankırı'nın meşhur tuzu yerin 150 metre altından çıkıyor. Bu tuz, astım ve nefes hastaları gibi çeşitli hastalıklara şifa oluyor. Buradan kazandığım gelirle evimi geçindiriyorum. Elektrik, doğal gaz gibi faturaları ödüyorum. Ürünlerim bittikçe yerine yenisini alabiliyorum. Ama biriktirmiyorum. Çocuklarımla yiyoruz, içiyoruz" dedi.

Tuzların faydalarını anlatmanın kendisini mutlu ettiğini dile getiren Şahin, "İran tuzları bazı yerlerde Çankırı tuzu diye satılıyor, İran tuzunun bir faydası yoktur, şifalı olan Çankırı tuzudur. Biz de Çankırı tuzu satıyoruz. Vatandaşlara tuzu ve faydalarını detaylı bir şekilde anlatıyorum. Kendim de deniyorum, müşteriye daha sonra öneriyorum. Benim kadın bir işletmeci olmamı vatandaşlar hoş görüyor. Türkiye'nin dört bir yanından hatta Almanya'dan bile arkadaş ve müşteriler edindim. Bu işi de gücüm yetene kadar sürdüreceğim" diye konuştu. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
