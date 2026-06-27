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Çankırı'da 1 yılda bin 770 kişi öldü

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TÜİK verilerine göre, Çankırı’da 2025 yılında bin 770 kişi hayatını kaybetti. Ölümlerin yüzde 35,1’i dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklandı. Bebek ölüm sayısı ise 14’e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Çankırı'da 2025 yılında bin 770 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri, 2025 haber bültenini açıkladı. TÜİK Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre, Çankırı'da ölüm sayısı 2024 yılında bin 759 iken 2025 yılında yüzde 0,6 artarak bin 770 oldu. 2025 yılında ölen kişilerin 923'ünü erkek, 847'sini ise kadınlar oluşturdu. Kaba ölüm hızı ise 2024 yılında binde 8,7 iken, 2025 yılında binde 8,8 oldu. 2025 yılında seçilmiş ölüm nedenlerine göre ölümler incelendiğinde yüzde 35,1 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini yüzde 14,1 ile solunum sistemi hastalıkları, yüzde 13,7 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler izledi. Çankırı'da bebek ölüm sayısı 2024 yılında 20 iken 2025 yılında 14 oldu. Bebek ölüm hızı ise, 2024 yılında binde 11,1 iken 2025 yılında binde 8,4 oldu. Öte yandan, Çankırı'da beş yaş altı ölüm hızı 2024 yılında binde 13,3 iken 2025 yılında binde 11,4 oldu. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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