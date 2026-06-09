Çanakkale Havalimanı DHMİ Genel Maksatlı Garaj ve VIP Binası inşaatında inceleme

Çanakkale Havalimanı'nda yapımı devam eden DHMİ Genel Maksatlı Garaj ve VIP Binası inşaat alanında incelemelerde bulunuldu.

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Çanakkale Havalimanı'nda yapımında sona gelinen DHMİ Genel Maksatlı Garaj ve VIP Binası inşaat alanında incelemelerde bulundu. Vali Toraman, yürütülen çalışmaları hakkında Havalimanı Müdürü Ali Ünde'den bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında DHMİ Kurtarma ve Yangınla Mücadele İstasyonu'nu da ziyaret eden Vali Ömer Toraman, istasyonda yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekibiyle bir araya gelerek sohbet eden Vali Toraman, çalışmalarından dolayı personele teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı