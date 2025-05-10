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Çanakkale'de Ziraat Odaları Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Çanakkale'de Ziraat Odaları Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
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Çanakkale Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu, Gelibolu Ziraat Odası Başkanlığı'nın ev sahipliğinde toplandı. Toplantıda tarımsal üretim planlaması, zirai don zararı ve çiftçi kayıt sistemi gibi konular ele alındı.

Çanakkale Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Gelibolu Ziraat Odası Başkanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıya, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, il müdürlüğü yöneticileri ile birlikte Ziraat Odası Başkanları katıldı.

Toplantıda; tarımsal üretim planlaması, yeni destekleme modeli, son günlerde meydana gelen zirai don zararı sonrası yapılan çalışmalar ve üreticilerin alması gereken önlemler ele alındı. Ayrıca, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ürün güncelleme çalışmaları hakkında da bilgi verildi.

Ziraat Odası Başkanları, bölgelerindeki üreticilerin yaşadığı sorunları ve çözüm önerilerini dile getirerek görüş ve taleplerini iletti.

Toplantının sonunda, Çanakkale'de tarım alanında sürdürülen uyumlu çalışmaların ve iş birliğinin devam etmesi gerektiği vurgulandı. Bu kapsamda değerlendirme toplantılarının düzenli olarak yapılmasına karar verildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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