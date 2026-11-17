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Çanakkale'de faaliyet gösteren zeytinyağı işletmeleri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlendi.

Zeytinyağı üretim sezonunun açılmasıyla birlikte; Çanakkale'nin Merkez, Ezine, Eceabat ilçelerinde bulunan zeytinyağı işletmelerinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri tarafından denetim ve incelemeler gerçekleştirildi. Sezon boyunca il genelinde sürdürülecek denetimlerde üretim süreçleri, hijyen ve muhafaza şartları, hammadde kabul kriterleri ve yasal mevzuata uyumluluk titizlikle inceleniyor.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında ise "Tüketicilerin güvenilir ve kaliteli zeytinyağına erişimini güvence altına almak, gıda güvenliğini korumak ve muhtemel mevzuat ihlallerini önlemek amacıyla denetimlerin sezon boyu aralıksız devam edecektir. Vatandaşlarımızın karşılaştıkları her türlü gıda güvenliği sorunu için Alo 174 Gıda Hattı'na bildirimde bulunabileceklerdir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı