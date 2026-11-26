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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Türkiye genelinde planladığı 8 veteriner yol kontrol ve denetim istasyonundan biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü Veteriner Yol Kontrol İstasyonunun temeli atıldı. İstasyonun kısa sürede tamamlanarak hizmete girmesi hedefleniyor.

Ülke hayvancılığını korumak ve kontrolsüz hayvan hareketlerini önlemek amacıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde stratejik bir adım daha atıldı. Erzurum, Elazığ, Kayseri, Çankırı, Ankara ve İstanbul'un ardından inşasına başlanan Çanakkale Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu, Anadolu'dan Trakya'ya geçişlerde kritik bir denetim noktası olacak. Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı tarafından 'şap hastalığından aşılı ari bölge' kabul edilen Trakya'nın bu statüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü güzergahındaki yeni istasyonla çok daha güçlü şekilde korunacak. 7/24 esasına göre çalışacak istasyon sayesinde belgesiz ve aşısız hayvan sevklerinin önüne geçilerek kurallara uyan yetiştiricilerin emeği güvence altına alınacak.

Kısa sürede tamamlanması planlanan Çanakkale istasyonu ve Mersin istasyonuyla birlikte, Türkiye genelindeki 8 stratejik kontrol ağı tam kapasiteyle devreye girmiş olacak. İlk harcın atıldığı temel atma programına Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, il ve ilçe müdürlüğü idarecileri katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı