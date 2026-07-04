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Çanakkale'de Tarım ve Orman Bakanlığı taşra birimleri toplantısı

Çanakkale'de Tarım ve Orman Bakanlığı taşra birimleri toplantısı
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Çanakkale'de düzenlenen toplantıda orman yangınları, biçerdöver kontrolleri, anız yangınlarının önlenmesi ve kırsal kalkınma yatırımları ele alındı.

Çanakkale'de Tarım ve Orman Bakanlığı Taşra Birimleri Toplantısı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Çanakkale ili Taşra Birimleri Haziran ayı toplantısı Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ev sahipliliğinde yapıldı. Toplantıda, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler, 2026 yılında bugüne kadar meydana gelen yangınlar, biçerdöver kontrolleri, dane kayıplarının azaltılması için yapılan çalışmalar, anız yangınlarının önlenmesi konusunda yapılan çalışmalar, alınan tedbirler, kırsal kalkınma yatırımlarında müracaatlar, Toprak Mahsulleri Ofisi hububat alım merkezlerindeki çalışmalar, üretici talepleri, Çanakkale Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme İl Koordinatörlüğünce yapılan yatırımlar, Çanakkale Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü tarafından yapılan analizler, baraj ve göletlerin haziran ayı sonu doluluk oranları, Atikhisar Barajı sağ sahil Karacaören/Özbek köyleri tarımsal sulama sorunları, yatırımları devam eden veya tamamlanan kanal ve göletlerin son durumlar ayrıntılı olarak ele alındı. Bilgilendirme ve değerlendirme yapıldı.

Toplantı, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve Tarım ve Orman sektörinde verimliliğin artırılması açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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