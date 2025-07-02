Çanakkale'de Köy Yollarında Sıcak Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

Çanakkale İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce il geneli köy yollarında sıcak asfalt çalışmalarına devam ediliyor.

Çanakkale İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, 2025 yılı asfalt sezonu çerçevesinde il geneli köy yollarında sıcak asfalt dökme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde Bayramiç ilçesinde çalışmalara başlandı. Geçen ay sıcak asfalt dökülen Ezine ilçesinde bugün ilçeye bağlı Akköy köyünde ve Bayramiç ilçesine bağlı Evciler köyünde başlayan çalışmalar ardından sırasıyla tüm ilçelerde dökümler devam edecek.

Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından vatandaşların mağdur olmaması için yapılan açıklamada Bayramiç ilçesine bağlı Evciler köyü Ayazma Mesire Alanında dün itibariyle başlayan çalışmaların cumartesi gününe kadar süreceği ve yolun trafiğe kapalı olacağı belirtildi. - ÇANAKKALE