Çanakkale'de Biga Hayvan Pazarı Şap Hastalığı Nedeniyle Kapatıldı

Çanakkale'deki Biga Ticaret Borsası Hayvan Pazarı, şap hastalığına karşı alınan tedbirler kapsamında ikinci bir emre kadar kapatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre Kurban Bayramı'nda ülke genelinde hayvan hareketlerinde yaşanan yoğun sirkülasyon nedeniyle salgın niteliği taşıyan şap hastalığında artış yaşandı. Bakanlık, hayvan satış yerlerinde hayvan ve ziyaretçi hareketliliğinin yoğun olmasının hastalığın yayılımında yüksek risk oluşturmasından dolayı 81 ilde tedbirler aldı. Alınan tedbirler çerçevesinde hastalığın artışının önüne geçmek için Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Biga Ticaret Borsası Hayvan Pazarı ikinci bir emre kadar kapatıldı. - ÇANAKKALE