Çanakkale'de Biga Hayvan Pazarı Şap Hastalığı Nedeniyle Kapatıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'deki Biga Ticaret Borsası Hayvan Pazarı, şap hastalığına karşı alınan tedbirler kapsamında ikinci bir emre kadar kapatıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, Kurban Bayramı'ndaki hayvan hareketliliğinin hastalığın yayılımını artırdığını belirtti.

Çanakkale'deki Biga Ticaret Borsası Hayvan Pazarı, şap hastalığına karşı alınan tedbirler kapsamında ikinci bir emre kadar kapatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre Kurban Bayramı'nda ülke genelinde hayvan hareketlerinde yaşanan yoğun sirkülasyon nedeniyle salgın niteliği taşıyan şap hastalığında artış yaşandı. Bakanlık, hayvan satış yerlerinde hayvan ve ziyaretçi hareketliliğinin yoğun olmasının hastalığın yayılımında yüksek risk oluşturmasından dolayı 81 ilde tedbirler aldı. Alınan tedbirler çerçevesinde hastalığın artışının önüne geçmek için Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Biga Ticaret Borsası Hayvan Pazarı ikinci bir emre kadar kapatıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bursa'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha

Marmara'da korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Azerbaycan ve Rusya arasında büyük kriz! Aliyev'den Putin'e misilleme geldi

Azerbaycan ve Rusya arasında büyük kriz! Aliyev'den misilleme geldi
Bakanlık ifşa etti: İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler

Bakanlık ifşa etti: İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti

Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti
Serenay Sarıkaya, tatilde ayrılık iddialarına son noktayı koydu

Ayrıldıkları iddia ediliyordu! Gerçek tatilde ortaya çıktı
Jude Bellingham, Arda Güler'i çıldırttı

Dev maça damga vuran anlar! Arda Güler çıldırdı
Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu

Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu
Beşiktaş, Ciro Immobile ile yollarını ayırdı

Beşiktaş, yıldız futbolcu ile yollarını ayırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.