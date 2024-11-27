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Çalışma Hayatında Yargı Süreçleri Üzerine Toplantı

Çalışma Hayatında Yargı Süreçleri Üzerine Toplantı
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Üçlü Danışma Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde 'Çalışma Hayatında Yargı Süreçleri' gündemiyle toplandı. Toplantıda yargı süreçlerinin etkinleştirilmesi ve işçi ile işverenlerin beklentilerinin karşılanması amaçlandı.

Üçlü Danışma Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde "Çalışma Hayatında Yargı Süreçleri" gündemiyle toplandı.

Üçlü Danışma Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde "Çalışma Hayatında Yargı Süreçleri" gündemiyle toplandı. Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, toplumsal adalet ve huzurun temel gereklerinden biri olan yargı süreçlerini çalışma hayatı özelinde ele almak ve daha etkin çözümler geliştirebilmek için bir araya geldiklerini belirterek, "Çalışma hayatı; çalışanlarımızın emeğini, haklarını ve geleceğini şekillendiren bir alan olduğu kadar, ülkemizin ekonomik büyümesi ve toplumsal refahı için kritik bir önem ifade etmektedir. İşçi ve işveren tarafının beklentilerinin belirli noktalarda ayrışması çalışma ilişkilerinde zaman zaman uyuşmazlıklara ve sorunların çözülememesi sebebiyle yargı süreçlerine taraf olunmasına sebebiyet vermektedir. İşçi ve işverenlerimizin gerek bireysel gerek toplu iş hukukunda yaşadıkları hukuki uyuşmazlıklar adaletin hızlı, etkin ve hakkaniyetli bir şekilde tecelli etmesini gerektirmektedir. Amacımız; bu alandaki sorunları tespit ederek hukuki süreçlerin daha hızlı işletilmesini, işçi ve işverenlerimizin hak kayıplarını önleyici düzenlemelerin geliştirilmesini, yargı süreçlerini daha etkin hale getirecek yeni ve somut öneriler sunabilmektir" dedi.

Özçelik, çalışma hayatındaki yargı süreçlerinin sosyal tarafların beklentilerini karşılayacak şekilde daha etkin ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasının temel öncelikleri olduğunu ifade etti.

Sosyal taraflarla ortak çalışma kültürü ve işbirliği içerisinde hareket etmenin çalışma hayatını daha güçlü bir yapıya kavuşturacağına inandıklarına dikkati çeken Özçelik, "Bu anlayışla Üçlü Danışma Kurulu gibi mekanizmalarla istişare kültürümüzü güçlendiriyor ve dayanışma ruhumuzu daha ileri bir seviyeye taşımaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplantıya; Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkan Yardımcısı Nazmi Irgat, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç katıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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