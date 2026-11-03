Buzağı, malak, kuzu ve oğlak destek başvuruları 1 Aralık'ta sona eriyor

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Hayvancılığın geliştirilmesi ve üreticilerin desteklenmesi amacıyla yürütülen buzağı, malak, kuzu ve oğlak desteklemeleri için başvurular devam ediyor. Desteklerden yararlanmak isteyen üreticiler başvurularını 1 Aralık 2026 tarihine kadar yapabilecek.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan duyuruda, birlik üyesi yetiştiricilerin başvurularını üyesi oldukları birlikler aracılığıyla gerçekleştirebilecekleri belirtildi. Herhangi bir birliğe üye olmayan yetiştiriciler ise il veya ilçe tarım ve orman müdürlüklerine başvuruda bulunabilecek.

Üreticilerin ekonomik açıdan desteklenmesine katkı sunan destekleme programı başvuruları, 1 Aralık Salı günü mesai bitiminde sona erecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı