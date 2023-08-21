Büyük Taarruz'un 101'nci yılı kutlama törenlerine Yılmaz'da katılacak

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamada bu yıl gerçekleştirilecek Büyük Taarruz'un 101'nci yılı kutlama törenlerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katılacağı belirtildi.

Kutlama programı ile ilgili yapılan yazılı açıklamada büyük zaferin 101'nci yılının kutlanmasının onur sevincinin yaşandığı kaydedildi. Açıklamada, "Milli mücadelenin sembol şehirlerinden olan, dört bir yanı şehitlerle dolu, tarihin zengin kültürle harmanlandığı şehir Afyonkarahisar'da, Büyük Taarruz Zafer Haftası kutlama törenleri için tüm hazırlıklar tamamlandı. Her yıl 25-30 Ağustos tarihleri arasında büyük bir coşku ve heyecanla kutlanan, Büyük Taarruz Zafer Haftası etkinliklerinin bu yıl da yine coşkuyla kutlanması bekleniyor. Bu yıl kutlamalara Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katılacak. Büyük Taarruz Zafer Haftası kutlama programı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Büyük Taarruz zaferi öncesinde Şuhut'ta kaldığı ve karargah olarak kullandığı Şuhut Atatürk Evi ziyaretiyle başlayacak. Devamında ise Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Halk Dansları Topluluğu, mehteran topluluğu, İstanbul Türk Halk Müziği ve Modern Folk Müziği Topluluğunun gösterileri ile Zafer Yolu Konseri icra edilecek. Konser sonrası buradaki etkinlikler son bulacak. Saat 23.30'dan itibaren kutlamalar Çakırözü köyünde devam edecek. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yüzlerce katılımcı yaklaşık 14 kilometrelik yoldan Kocatepe'ye yürüyecek. Ertesi gün ise şehitlik ziyaretleri gerçekleştirilecek. Kutlama programında ayrıca İzleyenleri gökyüzüne kilitleyen, gösterileri ile nefesleri kesen SOLOTÜRK gösterileri de kutlamalara ayrı bir heyecan katacak" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR