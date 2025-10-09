BUÜ Rektörü, Ermaksan'ı Ziyaret Etti

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve beraberindeki heyet, Türkiye'nin önde gelen makine sanayi firmalarından Ermaksan'ı ziyaret etti.

Türkiye'deki 23 araştırma üniversitesi arasında yer alan BUÜ, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla iş dünyası temsilcileriyle görüşmelerine devam ediyor. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftci, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Akpınar, Ar-Ge Koordinatörü Prof. Dr. Esra Karaca ve çok sayıda akademisyen ile birlikte Bursa'nın köklü sanayi kuruluşlarından Ermaksan'ı ziyaret etti.Ermaksan Yönetim Kurulu Başkanı Erol Özkayan ve Genel Müdür Ahmet Özkayan tarafından ağırlanan heyet, fabrikayı gezdi. Yürütülen çalışmalara dair bilgi alan BUÜ'lü akademisyenler ile firma yetkilileri daha sonra kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi.

Yeni işbirliği fırsatları görüşüldü

Ziyarete dair kısa bir açıklama yapan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; "Ermaksan sadece Bursa'nın değil, Türkiye'nin de önemli bir değeridir. Yüksek teknoloji ile çalışan ve katma değerli projelere imza atan böyle firmaların sayısının artmasını diliyoruz. Firma ile geçmişte çok sayıda kıymetli projeyi hayata geçirdik. Bu ziyaretimizde de yeni işbirliği fırsatlarını görüştük. Akademik ve bilimsel anlamda her zaman yanımızda olan, bizlere desteğini esirgemeyen Ermaksan'ın değerli yöneticilerine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Büyük projelere imza atıyoruz

Ermaksan Genel Müdürü Ahmet Özkayan ise BUÜ ile işbirliğini artıracak olmaktan ötürü mutluluk duyduklarını söyledi. Şirketin 60 yıldır makine sanayi üzerine faaliyet gösterdiğini açıklayan Ahmet Özkayan; "Bunun yanında 2013 yılında elektronik grubunu kurduk. Çip, yüksek güçlü lazer ve sensörlere kadar üretim yapabiliyoruz. Son yıllarda da savunma sanayi üzerine yatırımlar gerçekleştirdik ve büyük projelere imza atıyoruz. O nedenle de üniversitemizle işbirliklerimizi geliştirmeye devam etmek istiyoruz" açıklamasında bulundu. - BURSA