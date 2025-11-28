(VAN) - KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, Van'da yarın yapılacak "bütçe" mitingine davet etti. TBMM'de devam eden bütçe görüşmelerini hatırlatan Karagöz, "Bütçe denildiğinde kaynak ve gelirlerin kim veya kimlerden elde edileceği, elde edilen kaynak ve gelirlerin kim ve kimler için harcanacağını gösteren politik metinlerdir. Ciddi kaynaklar Türkiye halklarında toplanıyor ama kaynakların başında duranların sırtı biz emekçilere, yüzü ise sermayeye dönük" ifadelerini kullandı.

KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, heyet ile birlikte Van'a geldi. Van'daki emek ve meslek örgütlerini, demokratik kitle örgütlerini ve siyasi partilerimizi ziyaret eden Karagöz, vatandaşları 29 Kasım'da yapılacak olan mitinge davet etti. Karagöz, konuşmasında özetle şu ifadelere yer verdi:

"Bütçeler bir ülkede yaşayan bütün halkları ilgilendirir"

"Elbette bu miting sadece Van'daki emek ve meslek örgütlerin, demokratik örgütlerin katılımı ile gerçekleşmeyecek. Bir haftalık çalışmanın neticesinde hatta Amed ve Mardin, Şanlıurfa'dan da Van'da gerçekleştireceğimiz mitinge katılımın olacağını biliyoruz. Bu miting bütçe temalı bir miting. Tabii ki bütçeler bir ülkede yaşayan bütün halkları ilgilendirir. Dolayısıyla burada bu mitingi gerçekleştirirken sadece kamu emekçilerinin talepleri üzerine gerçekleştirdiğimiz bir miting değil. Bütçe denildiğinde kaynak ve gelirlerin kim veya kimlerden elde edileceği, elde edilen kaynak ve gelirlerin kim ve kimler için harcanacağını gösteren politik metinlerdir. Ciddi kaynaklar Türkiye halklarında toplanıyor ama kaynakların başında duranların sırtı biz emekçilere, yüzü ise sermayeye dönük. Sermayenin bugün bütün ihtiyaçları, talepleri karşılayan bir bütçe taslak metni hazırlanmış ve şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda da bu bütçe üzerinde siyasi partiler ve milletvekilleri bir süreç yürütüyor.

"Bütçe, iktidarın bir yandan savaşa hazırlık yaptığının gerçeğini ortaya çıkarıyor"

Ancak biz bir emek örgütü olarak bu taslak bütçeyi incelediğimizde taslak bütçenin hala yüzde 14.5'inin faiz ve rantta, yüzde 11.6'sının ise silaha savunmaya yönelik olduğunu rahatlıkla ifade edebilirim. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir komisyon var ve barış sürecine dair de önemli adımlar atılıyor. Elbette biz bir emek örgütü olarak KESK, bir emek örgütüdür. Bir emek örgütü olmanın yanı sıra bir barış örgütü olduğunu da rahatlıkla ifade edebilirim ama bu bütçedeki savunmaya silah baronlarına ayrılan 11.6'lik kaynak aslında iktidarın bir yandan da savaşa hazırlık yaptığının gerçeğini ortaya çıkarıyor. Bu durum işin açıkçası bizi kaygılandırıyor.

Tabii ki bu ülkenin geçinemeyen yoksul emekçileri sadece kamuda çalışan emekçi arkadaşlarımız ya da emekli olan ya da işçiler değil aynı zamanda alın terini toprağa akıtan ve tarımsal faaliyette bulunan çiftçilerimiz de yetiştirdikleri ürünleri değer fiyatına satamıyor çünkü girdi fiyatları, tohum fiyatları, gübre, ilaç ve fiyatları, yem fiyatları ve mazot fiyatlarının son derece yükseldiği bir dönemde artık çiftçiler ya traktörlerini satmak ya da tarlalarını satmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla esnafımızın da durumu çok farklı değil. Küçük ölçekli esnaflarımızda günlük cirolarıyla çarkı döndüremiyor. Bir bütün olarak geçinememe hali söz konusu ama ülkenin kaynakları adil ve adaletli dağıtılmıyor. Vergiler toplanmada cüret davranan iktidar toplanan vergilerin adil ve adaletli dağıtılması noktasında da taraflı davrandıkları bir süreci hep birlikte yaşıyoruz.

Bu anlamıyla bütün Van halklarını 29 Kasım'da Van'da gerçekleştireceğimiz mitinge davet ediyoruz. Bu miting sadece bizim mitingimiz değil, işçilerin, öğrencilerin, emeklilerin, çiftçilerin, esnafların, kadınların, gençlerin mitingidir. Hakeza bu ülkede gençlere kaynak aktarmayan siyasal iktidar söz konusu kendilerine bağlı cemaat ve tarikatlarda örgütlenen gençlere de kaynak aktardığını burada ifade etmiş olayım."