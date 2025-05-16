BUSKİ'den Nilüfer'de 40 Gün Trafik Kapatma Duyurusu

BUSKİ'den Nilüfer'de 40 Gün Trafik Kapatma Duyurusu
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BUSKİ, Nilüfer ilçesinde 17 Mayıs - 25 Haziran 2025 tarihleri arasında Çınarcık Su Projesi kapsamında 40 gün boyunca önemli yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı. Sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları öneriliyor.

BUSKİ, su proje çalışmaları çerçevesince Nilüfer ilçesinde yol güzergahlarının yaklaşık 40 gün trafiğe kapalı olacağını açıkladı.

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"Çınarcık Su Projesi isale hattı çalışmaları çerçevesince Nilüfer İlçesi, Hasanağa ve Kayapa Mahallelerinde Eski Balıkesir Yolu Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde 2 kilometrelik güzergahta 17 Mayıs 2025 - 25 Haziran 2025 tarihleri arasında ulaşım Pirendeyolu kesişiminden itibaren Kanalboyu Caddesi kesişimine kadar trafiğe kapatılacak olup ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanacaktır. Çalışmalar süresince sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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