Haberler

Türkiye ile Burundi arasında çok sektörlü iş birliği görüşmesi

Türkiye ile Burundi arasında çok sektörlü iş birliği görüşmesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SATKOF ve USTKON heyeti, Burundi Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Didace Ntureka ile sağlık turizmi, jeotermal sağlık yatırımları ve stratejik mineraller konularında istişare etti. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Sağlık Turizmi Konfederasyonu (SATKOF) ve Uluslararası Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (USTKON) Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut liderliğindeki heyet, Burundi Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Didace Ntureka'yı ziyaret ederek, kapsamlı bir istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Görüşmede sağlık turizmi, geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında bilgi paylaşımı, jeotermal sağlık yatırımları, medikal ticaret ve lojistik altyapı başlıkları ele alındı. Toplantıda ayrıca Burundi'nin sahip olduğu maden kaynakları potansiyeli de gündeme gelirken, özellikle nikel başta olmak üzere stratejik minerallerin sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesi konusunda yatırım ve teknoloji iş birliği modelleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. İki ülke arasında doğrudan uçuşların artırılmasının ticaret hacmi ve iş dünyası hareketliliği açısından önemine dikkat çekilen görüşmede Büyükelçi Ntureka, "Burundi ile Türkiye arasındaki ilişkileri ekonomik ve ticari alanlarda daha ileri taşımak istiyoruz. Türkiye'nin sağlık ve yatırım alanındaki deneyimi bizim için kıymetlidir" dedi.

SATKOF ve USTKON Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ise Afrika ile kurulan temasların karşılıklı güvene dayalı iş birliği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Burundi ile sağlık, yatırım ve doğal kaynaklar alanında sürdürülebilir iş birlikleri geliştirmeyi arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin Türkiye ile Burundi arasında çok sektörlü ve karşılıklı kazanım esasına dayalı iş birliği perspektifinin güçlenmesine katkı sağlayan yapıcı bir diplomatik temas olduğu kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Paul Onuachu kendini aştı

Paul Onuachu kendini aştı
Zonguldak'taki maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti

Maden ocağındaki faciadan acı haber geldi
CHP'li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı

CHP'ye bir şok daha! Belediye başkanı apar topar İstanbul'a çağrıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akasya Durağı yeniden çekilecek! Nuri Baba için 4 isimle görüşülüyor

Akasya Durağı yeniden çekilecek! Nuri Baba için 4 isimle görüşülüyor
Kuruyan göl 4 yıl aradan sonra su tutmaya başladı

4 yıl aradan sonra can buldu
Oscar ödüllü sinema efsanesi Robert Duvall hayatını kaybetti

Her rolü devleştirdi, sinemanın efsane ismi hayatını kaybetti
11 ildeki FETÖ operasyonunda yakalanan 52 vergi müfettişi tutuklandı

Aralarında bakanlıkta aktif görev yapanlar da var! FETÖ'ye ağır darbe
Akasya Durağı yeniden çekilecek! Nuri Baba için 4 isimle görüşülüyor

Akasya Durağı yeniden çekilecek! Nuri Baba için 4 isimle görüşülüyor
Reynmen'in uyuşturucu test sonucu belli oldu

İki ismin de uyuşturucu test sonucu belli oldu
Öfkeli turist havalimanını savaş alanına çevirdi

Eline geçirdiği her şeyi parçaladı, havalimanı alt üst oldu