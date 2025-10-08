Bursaspor Taraftarından SMA Hastası Çağan Ata'ya Destek Etkinliği

Bursaspor taraftarı, SMA hastası minik Çağan Ata için mutlu sona ulaşmasını Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda 20 bin balon gökyüzüne salarak kutlayacak. Organizasyona katılmak isteyenler için yanlarında yeşil veya beyaz balon getirmeleri yönünde çağrıda bulunuldu.

Bursa'da ikamet eden Aleyna ve Ahmet Miraç Taran ailesinin 6 aylık bebekleri Çağan Ata'a 18 günlükken SMA'nın en yaygın ve ağır türü olan Tip-1 (Werdnig-Hoffmann) teşhisi konuldu. Taran çifti, valilik onayıyla başlattığı kampanyada mutlu sona ulaştı. Bu süreçte önemli bir destek sağlayan Bursaspor eski yöneticisi Hakan Dinçtürk, koordinesinde önemli bir etkinliğe imza atılacak. Pazar akşamı saat 19.00'da Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak olan Bursaspor-Menemen FK maçında Çağan Ata için 20 bin balon gökyüzüyle buluşacak.

Teksas ve Maraton tribünlerinde gerçekleşecek bu etkinlik için diğer tribünlerinde de mutluluğa ortak olunması için çağrıda bulunuldu. Stadyuma gelecek taraftarların yanlarında yeşil beyaz renkte balon getirmeleri istendi. Bursaspor Başkanı Enes Çelik de Çağan Ata'nın tedavi için verilen destek kampanyasında katkılarıyla büyük rol oynamıştı. - BURSA