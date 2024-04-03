Bursalı Bisikletçilerden Geleneksel Uludağ Turu

Bursalı bisikletçiler her Ramazan ayında geleneksel hale getirdikleri turda Türkiye'nin en önemli kış ve doğa turizm bölgesi olan Uludağ'a pedal çevirdi.

Bursalı bisiklet tutkunları her yıl geleneksel hale getirdiği bisiklet turunun bu yıl 10.sunu düzenledi. Uludağ tırmanış etkinliği için saat 21.30'de Esentepe Mahallesinde toplanan yaklaşık 50 bisikletçi, 3 saat pedal çevirerek Uludağ'a çıktı. Milli Parklar girişine kadar çıkan bisikletçiler hatıra fotoğrafı çektirip, o anları kayıt altına aldı.

Tüm güvenlik tedbirlerinin alındığı turda bisikletçilerin kask, ön ve arka ışık zorunluluğu olmasının yanında her türlü kazaya karşı bisikletçiler 2 araç ve 6 motosikletli ekip tarafından takip edildi.

Aynı zamanda aktif yarışlara katılan Gökhan Uzuntaş ve Eyüp Durgun yaptığı açıklamalarda; 10 yıl önce 5-6 kişiyle başladıkları etkinliği bu sene yaklaşık 50 kişiye ulaştıklarını dile getirirken, "Ramazan ayında geleneksel hale getirdiğimiz Uludağ turumuzu önümüzdeki yıllarda da sürdüreceğiz" dediler - BURSA