Bursa Teknik Üniversitesi, Karadeniz için Mavi Liman İndeksi Projesine Başlıyor

Bursa Teknik Üniversitesi, Karadeniz için Mavi Liman İndeksi Projesine Başlıyor
Bursa Teknik Üniversitesi, Karadeniz Ekonomik İşbirliği ülkelerinin limanlarını sürdürülebilirlik açısından değerlendirecek ve Mavi Liman İndeksi'ni oluşturmayı hedefleyen önemli bir projeye imza atıyor. Proje, bölgesel denizcilik stratejilerine katkıda bulunacak.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), Karadeniz Ekonomik İşbirliği ülkelerinin limanlarını sürdürülebilirlik açısından değerlendireceği önemli bir projeye başlıyor. Proje kapsamında, Karadeniz limanlarını temsil eden ülkelerden alınacak verilerle Karadeniz Ekonomik İşbirliği ülkeleri için "Mavi Liman İndeksi"nin oluşturulması planlanıyor.

BTÜ'nün, "Karadeniz Ülkeleri İçin Mavi Liman İndeksi (Blue Port Index For BSEC Countries)" başlıklı projesi, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü tarafından kabul edildi. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü tarafından Türkiye'nin (BTÜ) yürütücülüğünde kabul edilen ilk proje olma özelliği taşıyan çalışmanın yürütücülüğünü, Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökçe Çiçek Ceyhun üstleniyor. Proje ekibinde İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hilal Yıldırır Keser, Proje Destek Ofisi Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Oya Güler ve Proje Destek Ofisi'nden Öğretim Görevlisi Melis Ece Özyiğit bulunuyor. Bursa Teknik Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülen projenin uluslararası paydaşları arasında ise Bulgaristan Burgas Free Universitesi ve Gürcistan Tourism Enstitüsü yer alıyor.

Denizcilik alanı için bilimsel politika oluşturulacak

Uluslararası çoklu iş birliği niteliğindeki proje, limanların mavi ekonomiye katkısını artırmayı ve Mavi Liman Endeksi (BPI) ile sürdürülebilir denizcilik uygulamalarını teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu çalışma ile Karadeniz limanlarını temsilen 3 ülkeden, 3 limanın; çevresel sürdürülebilirlik, altyapı, dijitalleşme, yeşil dönüşüm gibi çeşitli kriterler açısından karşılaştırılması hedefleniyor. Elde edilecek veriler doğrultusunda, bölgesel kalkınmayı destekleyecek ve denizcilik alanında iş birliğini güçlendirecek politika önerileri için bilimsel bir temel oluşturulacak. BTÜ öncülüğünde yürütülecek bu proje, bölgesel denizcilik stratejilerine katkı sunacak.

"Proje mavi ekonomiye katkı sunacak"

Proje ekibini tebrik eden BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, "Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü tarafından Türkiye'den kabul edilen ilk proje olma özelliği taşıyan bu çalışmanın yürütücüsü olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Alanında öncü nitelik taşıyan bu proje, sürdürülebilir denizcilik ve mavi ekonomi alanında uluslararası ölçekte katkı sunacak önemli bir adımdır. Proje ekibinde yer alan tüm değerli akademisyenlerimizi ve paydaş kurumlarımızı içtenlikle tebrik ediyor, bu başarıların üniversitemizin uluslararası görünürlüğüne ve bilimsel üretkenliğine katkı sağlamasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

