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Bursa'nın Fethi Kutlandı

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Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, kadim bir geçmişe sahip medeniyetlere beşiklik yapmış, kültür aktarımının önemli bir körfezi ve köprüsü konumuna sahip, tarih ve kültür şehri olan Bursa'nın fethinin 698. yıl dönümünü en içten dilekleriyle kutladığını söyledi.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, yayımladığı yazılı mesaj ile Bursa'nın fethinin 698. yıl dönümünü kutladı. Demirtaş, şu cümlelere yer verdi;

"Bursa, 1326'da Orhangazi tarafından fethi tamamlanmış ve dünya tarihinin yeniden şekillendiği eşsiz coğrafyamızın kurucu başkenti olma vasfına sahip bir şehir olmuştur. Çağ kapatan ve çağ açan nesillerin yetiştirilmesinde öncülük ederek bilim, sanat ve devlet yönetiminin şekillenmesinde ilk adımların atıldığı, kültür ve medeniyetimizin göstergesi olan müesseselerin kurulduğu, ilklerin şehri, payitaht şehri olmuştur. Tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Bursa, medreseleri, camileri, hamamları, hanları, çarşıları, bedestenleri ve idari teşkilatlanmasıyla ilkleri yaşarken aynı zamanda ilk ticari sözleşmelerin de gerçekleşmesi bakımından Osmanlı'nın ticaret başkenti halini almıştır. Tarihte önemli dönüm noktalarına ev sahipliği yapmış olan Bursa, İpek Yolu'nun önemli bir durağı olması sebebiyle ticarette, bilimsel ve sanatsal çalışmaların aktarılmasında aynı zamanda kültür ve medeniyet aktarımının da önemli bir durağı haline gelmiştir. Tüm zamanların en güzel şehri olan Bursa, aziz hatıraları, öngörüleri, bilgelikleri ve ortaya koydukları çabalarıyla dünya tarihine isimleri nakşedilmiş 6 padişahı bağrına basan, Osmanlı kültür ve medeniyetinin eşsiz izlerini her köşesinde hissettiren bir şehir olarak bizlere Osman Gazi'nin ve oğlu Orhan Gazi'nin emanetidir. Bu düşüncelerle başta Osman Gazi ve oğlu Orhan Gazi olmak üzere şanlı ecdadımızı saygı ve rahmetle anıyorum. Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti, Bursa'mızın fethinin 698. yıl dönümünü kutluyorum." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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