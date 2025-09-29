Bursa Gastronomi Festivali'nde Tarımın Geleceği Konuşuldu

Bursa Gastronomi Festivali'nde söyleşiye katılan İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB) ve Hastavuk Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer köylerde ulaşım, telefon, internet, televizyon gibi birçok imkanın bulunduğunu, gençlere köyde para kazandıracak politikalar uygulanırsa köyde hayatın yeniden cazip hale geleceğini söyledi.

Bursa'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen Bursa Gastronomi Festivali, önemli bir söyleşiye ev sahipliği yaptı. Festival kapsamında gerçekleştirilen "Gastro Söyleşi" programına Hastavuk Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer, akademisyen, yazar ve program moderatörü Fatoş Karahasan, ekonomi gazetecisi Ali Kenan Sertalp ve Prof. Dr. Özge Samancı katıldı.

Katılımcılar, yemek kültürünün tarihi ve yemek ekonomisi üzerine değerlendirmelerde bulundu. Programda özellikle tarımın geleceği ve genç nüfusun köylerden kente göçü öne çıkan başlıklar arasındaydı. Müjdat Sezer, Türkiye'nin tarım politikalarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Genç nüfus tamamen şehre göç etmiş durumda. Halbuki tam tersi olması lazım. Gençlere para kazandıracak politikalar uygulanırsa köyde yaşam yeniden cazip hale gelir. Köyde de ulaşım, telefon, televizyon gibi birçok imkan var; üstelik tertemiz havanın faydaları da var. Ama gençler para kazanamadığı için köyde kalmıyor."

Türkiye'nin beyaz et sektöründeki gücüne de vurgu yapan Sezer, "Dünyanın en büyük ilk 8 beyaz et ülkesinden biriyiz, bu da güçlü bir ülke olduğumuzu gösteriyor. Tarım, Türkiye'de çok önem verilmesi gereken bir alan" dedi.

Bursa Gastronomi Festivali, hem lezzet tutkunlarını hem de tarım ve gıda sektörünün paydaşlarını bir araya getirerek sektörün geleceğine dair önemli mesajlar verdi. Program konuklara plaket takdimiyle son buldu. - BURSA