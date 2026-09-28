Haberler

Bursa'da Türkiye-İtalya maçı öncesi Bursastore'da milli formalara ilgi arttı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'da Türkiye-İtalya maçı öncesi Bursastore'da milli formalara ilgi arttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da oynanacak Türkiye-İtalya maçı öncesi Bursastore'da satışa çıkan milli formalara ilgi arttı. Mağaza çalışanı Ebru Deniz, satış ve taleplerden memnun olduklarını, ailelerin çocuklarına da forma aldığını söyledi.

Bursa'da oynanacak Türkiye- İtalya karşılaşması öncesi Bursastore'da satışa çıkan milli formalara ilgi arttı. Mağaza çalışanı Ebru Deniz, "Satışlardan ve taleplerden memnunuz" dedi.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci maçında İtalya ile karşılaşacak olan Türkiye'nin formaları, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'ndaki Bursastore'da satışa çıktı. Sirkülasyondan memnun olduklarını belirten mağaza çalışanı Ebru Deniz, "2018 yılından beri Bursaspor'a hizmet vermekteyim. Satışa çıktığı günden itibaren talepler arttı. Çok çocuk görmüyoruz ancak, taleplerimiz fazla. Aileler, kendilerine alırken çocuklarına da almayı ihmal etmiyor" dedi.

Ankara'dan Bursa'ya gelen 10 yaşındaki Fırat Eymen, "Maç için çok heyecanlıyım, formaları da çok beğendim. Kırmızı ve beyaz birleşince çok güzel oluyor" dedi.

Yıllardır Bursaspor maçlarına gittiğini belirten 31 yaşındaki Burak Bileç ise, "Eski stadyumda maçlara gidiyordum. Milli takımımız burada oynayacak, biz de yerimizi alıp destekleyeceğiz. En son Hırvatistan maçı oynandı, şimdi de İtalya'yı ağırlıyoruz. Bursa milli takıma uğurlu geliyor, buradaki maçı alacağız" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 67 sitede yayınlandı.
Komedyen Deniz Göktaş 88 gün sonra hakim karşısında! 'Ölü Deniz' davasında 12 yıla kadar hapis istemi

Deniz Göktaş hakim karşısında! Adliyeye giriş kısıtlandı
Bolu Belediyesi'ne 8'inci dalga! Kooperatife 'zimmet' operasyonunda 9 gözaltı

Kooperatife "zimmet" operasyonunda 9 gözaltı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kanlı plan son anda engellendi! Suriye'de DEAŞ hücresi çökertildi

Sınır ötesinde kanlı plan son anda engellendi
7 kişinin hayatını kaybettiği kazada yürek yakan detay! Aynı aileden 3 kişi var

7 kişinin öldüğü kazada yürek yakan detay! Kimlikler belli oldu
Angelina Jolie malikanesini sattı! Los Angeles defterini kapatıyor

Hollywood yıldızı malikanesini sattı! Fiyatı dudak uçuklattı
'8 daire sattım' diyen Nihat Doğan, hüngür hüngür ağladı

"8 dairem gitti" deyip hüngür hüngür ağladı

İpler kopma noktasında! Galatasaray'da şok ayrılık

Galatasaray'da ayrılık! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi
Dünyanın izlediği maçta tarihi protesto! İsrail'e karşı bakın ne yaptılar

Dünyanın izlediği maçta tarihi protesto! İsrail'i rezil ettiler
Fener'in yıldızı tatilde! 3 günde resmen servet harcadı

Görüntüdeki ismi tanımayan yok! Parayı su gibi harcadı