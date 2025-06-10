Bursa'da Tekstilci Enver Onaran Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybetti

Bursa'da Nerhan Tekstil'in kurucusu, iş insanı Enver Onaran geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Onaran'ın ani ölümü aile yakınlarını ve iş dünyasını yasa boğdu.

Edinilen bilgiye göre, Bursalı iş insanı 71 yaşındaki 2 çocuk babası Enver Onaran, Dikili'deki yazlığında akşam saatlerinde geçirdiği ani kalp krizi sonrası Dikili Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Onaran burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bursalı tekstilcinin ani ölümü başta Bursa'daki yakınları olmak üzere iş dünyasını da yasa boğdu.

Cenazesi Bursa'ya getirilen Enver Onaran'ın Çarşamba günü (yarın) Bursa Ulucami'de öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Hamitler Kent Mezarlığı'nda toprağa verileceğine bildirildi. - BURSA