Bursa'da Tekstilci Enver Onaran Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybetti

Bursa'da Tekstilci Enver Onaran Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

71 yaşındaki Enver Onaran, Bursa'da geçirdiği ani kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. İş dünyası ve aile yakınları, Onaran'ın ölümüyle büyük bir üzüntü yaşadı.

Bursa'da Nerhan Tekstil'in kurucusu, iş insanı Enver Onaran geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Onaran'ın ani ölümü aile yakınlarını ve iş dünyasını yasa boğdu.

Edinilen bilgiye göre, Bursalı iş insanı 71 yaşındaki 2 çocuk babası Enver Onaran, Dikili'deki yazlığında akşam saatlerinde geçirdiği ani kalp krizi sonrası Dikili Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Onaran burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bursalı tekstilcinin ani ölümü başta Bursa'daki yakınları olmak üzere iş dünyasını da yasa boğdu.

Cenazesi Bursa'ya getirilen Enver Onaran'ın Çarşamba günü (yarın) Bursa Ulucami'de öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Hamitler Kent Mezarlığı'nda toprağa verileceğine bildirildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Osimhen'in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı

Osimhen'in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı
Denendi, faydası ispatlandı! Tüm araçlar için zorunlu olması yakındır

Denendi, faydası ispatlandı! Tüm araçlar için zorunlu olması yakındır
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB soruşturmasında çarpıcı itiraf: 3 milyarlık alacak için 232 milyon rüşvet

"3 milyarlık alacak için 232 milyon rüşvet verdim"
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Kulübüyle bile görüştüler! Galatasaray, Fenerbahçe'nin yıldızını kadrosuna katıyor

Galatasaray, Fenerbahçe'nin yıldızını kadrosuna katıyor
Avusturya'da 10 kişinin öldüğü okul saldırısı kamerada! Saldırganın kimliği belli oldu

Okul katliamının görüntüleri ortaya çıktı! İşte saldırganın kimliği
Bulgaristan'da huzurevlerinde 205 yaşlıya işkence edildi

İnsanlık dışı görüntüler! Huzurevlerinde yaşlılara korkunç işkence
Nihal Candan'dan kötü haber! Tekrar yoğun bakımda

İki kez kalbi duran Nihal Candan'dan korkutan haber
Banka müdürü kadının oyununu gizli kamera bozdu

Banka müdürü kadının oyununu gizli kamera bozdu
Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp

Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.