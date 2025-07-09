Bursa'da Çerkes Şöleni'nde Duygusal Anlar

Bursa'da Çerkes Şöleni'nde Duygusal Anlar
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19. Güney Marmara Çerkes Şöleni'nde, ayak parmağını kıran genç İbrahim Emir Baykal, koltuk değnekleriyle arkadaşlarına uzaktan eşlik ederek duygusal anlar yaşattı.

Bursa'da düzenlenen 19. Güney Marmara Çerkes Şöleni'nde izleyenlerin yüreğini burkan bir an yaşandı. Bugüne kadar arkadaşları ile birlikte sahne alan genç, ayağını kırınca gösteriye katılamadı. Koltuk değnekleriyle tören alanına gelen genç, prova yapan arkadaşlarına uzaktan eşlik etti.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Karaorman Mahallesi'nde bu yıl 19'uncusu düzenlenen 19. Güney Marmara Çerkes Şöleni renkli görüntülere sahne oldu.

Bursa Çerkes Kültür Derneği bünyesindeki Blane Akademi ile Soma Kafkas Kültür Derneği ve Bandırma Kuzey Kafkasya Kültür Derneğinin halk oyunları ekipleri gösterileriyle izleyenlere unutulmaz bir gün yaşattı

Yaşanan öyle bir an vardı ki, herkes hem duygulandı hem gururlandı. Şölen öncesinde yapılan provalar esnasında kayda alınan görüntülerde, bugüne kadar arkadaşlarından ayrılmayan İbrahim Emir Baykal, ayak parmağını kırınca gösteriden çıkarılmak zorunda kaldı.

Değneklerle gösteri alanına gelen genç, arkadaşlarına uzaktan da olsa eşlik etti.

Arkadaşlarına koltuk değnekleriyle eşlik eden Baykal, "Böyle bir sahnede bende olmak isterdim. Geçtiğimiz hafta oynadım. Ama şimdi burada olmamak çok zor geliyor. Onlara destek olmak için geldim" dedi.

Gecede sahne alan gençler ise yaptıkları gösterilerle herkesten büyük beğeni topladı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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