Bursa'da AVM'de 100 liraya düşen kamp sandalyeleri izdihama yol açtı

Bursa'da AVM'de 100 liraya düşen kamp sandalyeleri izdihama yol açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'daki bir alışveriş merkezinde kamp sandalyelerinin 100 liraya düşmesiyle indirim kampanyasına yoğun ilgi gösterildi. İndirimli ürünlerden almak isteyen vatandaşlar arasında izdiham ve zaman zaman arbede yaşandı; o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bursa'da bir alışveriş merkezinde kamp sandalyelerine yönelik düzenlenen indirim kampanyası, yoğunluğa ve arbedeye neden oldu. Kamp sandalyelerinden satın almak isteyen vatandaşlar arasında yaşanan hareketlilik cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bursa'da bir alışveriş merkezinde kamp sandalyeleri kampanya kapsamında 100 liraya düştü, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. İndirimli ürünlerden satın almak isteyen vatandaşlar arasında izdiham yaşanırken, zaman zaman arbede çıktı. Alışveriş merkezinde yaşanan hareketli anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.