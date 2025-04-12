ABD-İran müzakerelerinin ilk turu tamamlandı

ABD ve İran arasında tarihi görüşme! İran'dan dikkat çeken ilk yorum
Türkiye tarihinin en büyük zirai don olayı! İller bir bir alarm veriyor

İllerimiz bir bir alarm verirken Bakan Yumaklı'dan ilk açıklama geldi
Beşiktaş Divan Kurulu'nda olay! Hasan Arat konuşurken yumruklandı

Hasan Arat kürsüde konuşurken yumruklandı
CHP'de MYK belli oldu! Kılıçdaroğlu'na yakın isim de listede

CHP'de MYK belli oldu! Kılıçdaroğlu'na yakın isim de listede

Bursa'da Alışveriş Merkezinde Togg Çekilişi, Demet Akalın Konser Verdi

Bursa'da Alışveriş Merkezinde Togg Çekilişi, Demet Akalın Konser Verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'daki Parkur Eğlence ve Yaşam Merkezi, 3. yıl dönümüne özel düzenlediği çekilişte bir müşterisine Togg marka otomobil hediye etti. Çekiliş sonrası sahne alan Demet Akalın, hayranlarıyla birlikte unutulmaz bir konser verdi.

Bursa'da bir alışveriş merkezi bir müşterisine çekilişle Togg hediye etti. Çekilişin ardından sahne alan Demet Akalın, hayranlarıyla birlikte şarkılarını seslendirdi.

24 Kasım 2021'de hizmete giren bölgenin en büyük alışveriş merkezleri arasında yerini alan Parkur Eğlence ve Yaşam Merkezi yüzde 98 doluluk oranıyla müşterilerini ağırlıyor. 3. Yıldönümüne özel 24 Kasım 2024 -31 Mart 2025 tarihleri arasında 5 bin TL ve üzeri alışveriş yapanlar arasında düzenlenen otomobil çekilişinde kazanan belli oldu. Noter ve Milli Piyango temsilcisi huzurunda alışveriş merkezinde düzenlenen çekilişte toplar otomobil için döndü. 3 bin 341 kişinin katıldığı çekilişte gönüllü vatandaşların kürelerden topları çekmesiyle, talihli Ayşe Kıvırcık sıfır kilometre Togg marka otomobilin sahibi oldu.

Çekiliş sonrası Demet Akalın rüzgarı

Pop müziğinin kraliçesi Demet Akalın çekiliş sonrası sahne aldı. AVM'yi dolduran binlerce kişiye sahne performansları ve eşsiz şarkılarını seslendiren Akalın, hayranlarına unutulmaz bir gün yaşattı. - BURSA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.