Bursa'da 922 Bin Ürün Denetlendi, Usulsüz Firmalara Ceza

Ticaret Bursa İl Müdürlüğü ekipleri, yılbaşından bugüne kadar 3 bin 565 denetimde 922 bin ürünü tek tek inceledi. Usule uygun olmayan firmalara, 11 milyon 100 bin lira idari para cezası uygulandı.

Bursa'da okulların açılmasıyla birlikte geçen ay başlayan kırtasiye ve okul malzemelerine yönelik denetimlerle birlikte marketlerdeki gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik denetimler de sürdürülüyor. Özdilek Market'te yapılan incelemelerde, raflardaki ürünlerin fiyat etiketinin olup olmadığı, raf ile kasa fiyatı arasındaki fiyat uyuşmazlıkları kontrol edildi. Sebze ve meyvelerin, et ve süt ürünlerinin son tüketim tarihleri de bir bir kontrol edildi.

Ticaret Bursa İl Müdürü İsmail Aslanlar, şikayet üzerine ve rutin olarak yaptıkları denetimlerde, fiyat etiketi denetimi olarak marketlerin raflarında ürünlerin fiyat etiketinin olup olmadığını kontrol ettiklerini söyledi. Aslanlar, "Her bir aykırılık için 3 bin 166 lira idari para cezası uyguladıklarını belirtti. Yılbaşından bugüne kadar 3 bin 565 denetimde 922 bin ürünü tek tek inceledi. Usule uygun olmayan firmalara, 11 milyon 100 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, temel gıda ve ihtiyaç maddelerinde ürünlerin fiyatlarının haksız yere artırılıp artırılmadığını da kontrol ediyoruz" dedi. - BURSA