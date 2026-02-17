Haberler

Burhaniyeli Bakkal Seyyar Tavuk Kümesi Yaptı

Güncelleme:
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bakkallık yapan Mustafa Zeybek, hobi olarak başladığı tavuk kümesleri yapımını kazanç kapısına dönüştürüyor. Gezdirilebilir tavuk kümesi üreterek, ürünlerine olan talebi artırıyor.

Sefer Talay

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bakkallık yapan Mustafa Zeybek seyyar tavuk kümesi yaptı.

Zeybek, hobi olarak başladığı kümes yapımcılığını bir adım daha ileri taşıyarak, gezdirilebilir tavuk kümesleri yapmaya başladı. Hacıahmet Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde tavuk kümesi yapan Zeybek, hobi olarak başladığı işi kazanç kapısına dönüştürdü.

Ürettiği kümeslerin altına tekerlek takan Zeybek, gezdirilebilir tavuk kümeslerinin tercih eldiğini belirterek, "Şu anda bu benim için bir meslek oldu artık. Hobi olarak yapıyordum. Geçim kaynağı gibi bir şey oldu bana. Elimden geliyor. Bu şekilde güzel oluyor. İnsanlar da beğeniyor" dedi.

Ali Benderli de, "Gezen tavuk yumurtasını seviyorum. Bu kümesi yaptırdım. Bahçenin neresi müsaitse orada dolaştırıyorum. Çok güzel. 7 tavuğum bir horozum var. Her gün 6-7 yumurta alıyorum. Çok memnunum. Gezen tavuk yumurtası hoşuma gidiyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel
