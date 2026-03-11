Haberler

Burhaniye'de Emekliler Aylıkları İçin Eylem Yaptı: En Düşük Emekli Aylığı İşe Başlayan Memur Maaşına Eşitlenmeli

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde emekliler, aylıklarının ve bayram ikramiyelerinin artırılması talebiyle eylem yaptı.

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde emekliler, aylıklarının ve bayram ikramiyelerinin artırılması talebiyle eylem yaptı.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan emekliler, "Emek ucuz, ekmek pahalı", "Emekliye kaynak yok diyene oy yok" yazılı dövizler taşıdılar.

Tüm Emeklilerin Sendikası Burhaniye Şube Başkanı Nadir Devrin Şahin, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sıra emeklilere gelince 'para yok' dediler. 'Gabar'da petrol bulacağız' dediler, olmadı. Şimdi de 'savaş var' diyorlar. Bahane üstüne bahane üretmeye devam ediyorlar. Her şeyi üretiyorlar, bir tek çözüm üretemiyorlar. Bütçede emekliler için öngörülen 450 milyar lira harcanmamıştır. Emeklileri açlığa ve yoksulluğa mahküm edenler 'kaynak yok' demeye devam ediyorlar. Emekliler bayramın gelmesini istemez duruma düşmüştür. En düşük emekli aylığı yeni işe başlayan memur maaşına eşitlenmelidir. Emekli maaşlarında yıllardır biriken reel kayıplar derhal telafi edilmelidir."

Dev Emekli-Sen üyesi emekliler de eyleme destek verdi.

