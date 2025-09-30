Burdur Şeker Fabrikası'nda 2025-2026 Pancara Alım Kampanyası Başladı

Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR)- Burdur Şeker Fabrikasında 2025-2026 dönemi pancar alım kampanyası, düzenlenen törenle başladı.

Fabrikanın pancar alım sahasında gerçekleşen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Tören kapsamında fabrikaya ilk pancarı getiren çiftçilere hediyeler verildi, dualar edildi ve kantar üzerindeki kurdele kesimiyle kampanya başlatıldı.

Burdur Şeker Fabrikası Müdürü Mehmet Zararsız yaptığı konuşmada, fabrikanın 1955 yılında üretime başladığını ve bu yıl 71. kampanya dönemini başlattığını söyledi. Zararsız, 2025-2026 kampanyası kapsamında 3 bin 348 üreticiyle sözleşme yapıldığını, 89 bin 768 dekar alana şeker pancarı ekildiğini belirtti.

"25 bin ton melas ve 180 bin ton yaş pancar posası elde edilmesi planlanmaktadır"

Kampanya döneminde 595 bin ton pancarın işleneceğini kaydeden Zararsız, "Bu üretimden 84 bin ton kristal şeker, 25 bin ton melas ve 180 bin ton yaş pancar posası elde edilmesi planlanmaktadır. Fabrikamız, 102 gün boyunca üretim yapacak ve 14 pancar alım merkezi ile 4 kantar merkezinde alımlar gerçekleştirilecektir. Pancarların nakliyesi ise yaklaşık 1000 çiftçi nakil aracı ile sağlanacaktır" dedi.

Zararsız, ayrıca fabrikanın ihtiyaç duyduğu elektriği kendi entegre tesislerinde ürettiğini vurgulayarak, "Kristal şekerin yanı sıra paket, küp, toz şeker, pancar küspesi ve melas üretimiyle bölgemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Pancar tarımı sayesinde hem üreticilerimiz hem çalışanlarımız için istihdam yaratıyoruz" diye konuştu.

"Çiftçilere verilen desteklerin artırılmalı"

Törende konuşan Şeker-İş Sendikası Burdur Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Kaya ise pancar şekeri üretiminin ülke tarımı ve ekonomisi açısından önemine dikkat çekti. Mehmet Kaya, "Kıymetli çiftçilerimizin kutsal emeğini emanet alarak, alın terimizle taçlandırdığımız bir üretim dönemine girmenin heyecanı içerisindeyiz" diye konuştu.

Kaya, pancar üretiminin sürdürülebilirliği için şu önerileri sıraladı:

"Çiftçilere verilen desteklerin artırılması, Sanayi altyapısının modernizasyon ve verimlilik yatırımlarıyla güçlendirilmesi, yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların ithalatının sınırlandırılması, Türk Şeker'de alt işveren uygulamalarının sonlandırılması, taşeron firmalarda çalışanların sorunlarının çözülerek kadroya alınması.

Birlik ve beraberlik içinde sürdüreceğimiz 100 günlük üretim sürecinde Burdur şekeri hak ettiği mertebeye ulaşacaktır. Kampanyamızın tüm üreticilerimize, şeker çalışanlarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

"Üretim de az verim zaten az"

Fabrikaya ilk pancarı getiren üretici Ahmet Savaş, "Birinci geldiğim için gurur duyuyorum. Kuraklık olduğu halde memnunuz. İnşallah bundan sonra da tüm çiftçilerimizle iyi verim alırız" dedi.

Üretici Osman Can, "Fiyatlar henüz açıklanmadı. İnşallah tüm çiftçilerimiz için hayırlı bir fiyat olur. Bu sene hava şartları ve iklim şartları değiştiği için üretim de az verim zaten az. Çiftçiler olarak biz fiyatı kilogramı 4 lira olmasını istiyoruz ama ne geleceğini bilmiyoruz" diye konuştu.