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Burcu Atik 2025'te 12 milyon 648 bin 219 lira vergi ödeyerek Bolu'nun rekortmeni oldu

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Burcu Atik 2025'te 12 milyon 648 bin 219 lira vergi ödeyerek Bolu'nun rekortmeni oldu
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Burcu Atik 2025 yılında 12 milyon 648 bin 219 lira 20 kuruş gelir vergisi ödeyerek Bolu'nun vergi rekortmeni oldu. Bolu Vergi Dairesi Başkanlığı'nın ilk 50 sıralamasında ilk sırada yer alan Atik, 2024'te de rekortmen olmuştu.

Bolu'da sosyal medyada kamp videolarıyla tanınan Burcu Atik, 2025 yılında 12 milyon 648 bin 219 lira 20 kuruş gelir vergisi ödeyerek kentin vergi rekortmeni oldu.

Bolu Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından "2025 Yılı Gelir Vergisi Bolu İli İlk 50 Sıralaması" yayımlandı. Listede, 2025 yılında en fazla gelir vergisi ödeyen mükelleflerin isimleri ve ödedikleri vergi miktarları yer aldı. Sosyal medyada kamp ve doğa içerikleri üreten Atik Ailesi'nden Burcu Atik, listenin ilk sırasında yer aldı. Video içerik üreticisi Atik'in 2025 yılında 12 milyon 648 bin 219 lira 20 kuruş gelir vergisi ödediği bildirildi. Listenin ikinci sırasında lokantacılık hizmeti veren Gülçe Öztürk, 10 milyon 937 bin 831 lira vergi ile yer aldı. Listenin üçüncü sırasında bulunan mükellefin ismi ise açıklanmadı.

2024 yılında da vergi rekortmeni olmuşlardı

Atik Ailesi, 2024 yılında da Bolu'nun vergi rekortmeni olmuştu. Bolu Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan "2024 Yılı Gelir Vergisi Bolu İli İlk 20 Sıralaması"nda Burcu Atik ilk sırada yer almıştı. Atik'in 2024 yılı için 8 milyon 206 bin 621 lira gelir vergisi ödediği açıklanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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