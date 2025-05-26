Bünyamin Bozgeyik, Gençlerle Basketbol Maçını İzleyerek Şampiyonluk Sevinci Yaşadı

Bünyamin Bozgeyik, Gençlerle Basketbol Maçını İzleyerek Şampiyonluk Sevinci Yaşadı
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Ak Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, üniversiteli gençlerle bir araya gelerek Fenerbahçe Beko ile Monaco maçını izledi. Gençlerle birlikte şampiyonluk coşkusunu paylaştı ve unutulmaz bir anı yaşadıklarını belirtti.

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik Üniversiteli gençlerle buluşarak sohbet etti. Gençlerle birlikte Basketbol Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Beko-Fransa'nın Monaco maçını izleyen Bozgeyik gençlerin şampiyonluk sevinçlerine ortak oldu.

Gençlik Spor Bakanlığı Gazikent Gençlik Merkezinde gönüllü gençlerle buluşan Ak Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik gençlerle karşılıklı sohbet etti. Daha sonra Sporium'da gençlerle birlikte Basketbol Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Beko-Fransa'nın Monaco maçını izledi. Gaziantep Gençlik Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin üniversitesi öğrencileriyle birlikte izleyen Ak Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, "Abu Dhabi'de Final Four salonunda olamasak da, aynı heyecanı Gaziantep Üniversitesi'nde kıymetli gençlerimizle birlikte yaşadık. Fenerbahçe'mizin verdiği bu milli mücadeleye öğrencilerimizle tanıklık ettik, çok şükür şampiyonluk coşkusunu hep birlikte paylaştık. Final Four'un 2. kez ülkemize gelmesinin gururunu yaşadığımız bu özel an, hepimiz için unutulmaz bir hatıra oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürümüz, değerli akademisyenlerimiz ve sevgili gençlerimize teşekkür ederiz. Bu geceyi birlikte taçlandırmak tarifsiz bir mutluluktu" dedi.

Hafta sonunu çocuklara ve gençlere ayıran Ak Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik önceki gün de Gaziantep'te Gazze için gerçekleştirilen yüzlerce motorcu gencin katıldığı Filistin'e destek turuna katılarak gençlerle motor sürmüştü. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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