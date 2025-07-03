Bulgar Turistler Yozgat'ta Şeker Pancarıyla Tanıştı

Bulgar Turistler Yozgat'ta Şeker Pancarıyla Tanıştı
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Bulgaristan'dan tatil için Türkiye'ye gelen iki turist, Yozgat'ın Aydıncık ilçesindeki şeker pancarı tarlasını ziyaret etti. İlk kez şeker pancarı tadan Petyo Kirilov ve Maya Atanasova, lezzeti beğendiklerini belirtti. Kirilov'un 'Ne mutlu Türk'üm diyene' demesi ise yerel halk tarafından alkışlandı.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'dan Türkiye'ye tatil için gelen iki turistin, Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde şeker pancarıyla tanışma anları renkli görüntülere sahne oldu.

Petyo Kirilov ve Maya Atanasova isimli Bulgar turistler, Aydıncık ilçesinde Erol Gürgen'in misafiri olarak ilçeyi gezdi. Gürgen, misafirlerini ilçe turu sırasında bir şeker pancarı tarlasına götürerek pancarın tadına bakmalarını sağladı.

Şeker pancarını ilk kez tadan Petyo Kirilov, pancarın tadını oldukça beğendi. Maya Atanasova da tadı çok beğendiğini ifade etti. İlginç anlar, Petyo Kirilov'un "Ne mutlu Türk'üm diyene" sözünü söylemesiyle daha da renklendi. Kirilov'un bu sözleri tarladaki çiftçiler tarafından alkışlarla karşılandı.

Yerli üreticiler ve bölge halkı, turistlerin doğal ürünlere olan ilgisinden memnun olduklarını belirterek bu tür ziyaretlerin kırsal turizmi canlandırdığına dikkat çekti. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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