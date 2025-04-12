Bulanık'ta Nisan Ayında Kar Yağışı Şaşırttı
Muş'un Bulanık ilçesinde nisan ayında yapılan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi. Sürücüler için uyarılar yapılırken, bazı köy yolları ulaşıma kapandı.
Bulanık'ta nisan karı şaşırttı
MUŞ - Muş'un Bulanık ilçesinde nisan ayında yağan kar yağışı şaşırttı.
Bulanık'ta etkili olan sağanak yağış yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışının yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkilediği ilçede, özellikle Varto ve Erzurum Karayolunu kullanacak olan sürücülerin tedbirli olmaları istendi.
Öte yandan nisan ayında kar yağışı beklemediklerini ifade eden vatandaşlar, kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerdeki bazı köy yollarının ulaşıma kapandığını söylediler.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FARUK GÜNEŞ - Yerel