Bulanık'ta Nisan Ayında Kar Yağışı Şaşırttı

Bulanık'ta nisan karı şaşırttı

MUŞ - Muş'un Bulanık ilçesinde nisan ayında yağan kar yağışı şaşırttı.

Bulanık'ta etkili olan sağanak yağış yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışının yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkilediği ilçede, özellikle Varto ve Erzurum Karayolunu kullanacak olan sürücülerin tedbirli olmaları istendi.

Öte yandan nisan ayında kar yağışı beklemediklerini ifade eden vatandaşlar, kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerdeki bazı köy yollarının ulaşıma kapandığını söylediler.