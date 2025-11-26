Buharkent'te Kanatlı Döner Üretim Tesisine İnceleme

Aydın'ın Buharkent ilçesinde faaliyet gösteren kanatlı döner üretim tesisinde incelemede bulunuldu.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde faaliyet gösteren kanatlı döner üretim tesisinde Aydın İl Tarım Müdürlüğü ve Küba Tarım Bakanlığı'ndan gelen yetkililer ile birlikte incelemelerde bulunuldu.

Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "25.11.2025 tarihinde Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüz denetim görevlileri ile Küba Tarım Bakanlığı Ulusal Hayvan Sağlığı Merkezi (CENASA) yetkililerinin katılımıyla Buharkent ilçemizde faaliyet gösteren kanatlı döner üretim tesisinde inceleme gerçekleştirildi. Ziyarette hayvansal ürünlerin güvenilirliğine yönelik resmi kontroller değerlendirilmiştir" denildi. - AYDIN