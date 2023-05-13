Buca Belediyesi, Yaylacıklı anneleri unutmadı

Buca Belediyesi, Marmaris'e giderken geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden Yaylacıklı 24 anneyi unutmadı. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "O güzel annelerimizin anısı hala kalplerimizde" dedi.

Anneler Günü gezisi için 6 yıl önce Buca'nın Yaylacık Mahallesi'nden Marmaris'e giderken geçirdikleri kaza sonucu yaşamlarını yitiren 24 anne için anma programı düzenlendi. Yaylacık Mahallesi'nde bulunan Anneler Parkı'nda düzenlenen programa Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Buca Belediyesi Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, yaşamını yitiren annelerin yakınları ve Bucalılar katıldı. Saygı duruşunun ardından yitirilen annelerin anısının yaşatıldığı heykele karanfil bırakıldı.

"Anılar kalbimizde"

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Ailelerimize sabır diliyorum. Bucalılar olarak annelerimizi hiç unutmayacağız. O güzel annelerimizin anısı hala kalplerimizde. Her yıl bu heykelin etrafında toplanıp güzel annelerimizi anacağız. Işıklar içerisinde uyusunlar" diye konuştu. - İZMİR