Bu sokağa giren herkes spor yapıyor

Bu sokağa giren herkes spor yapıyor
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Bu sokağa giren herkes spor yapıyor Niğde'nin Bor ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Ömer Halisdemir Gençlik Merkezi tarafından 15-21 Mayıs Gençlik Haftası nedeniyle spor sokağı kuruldu.

Bu sokağa giren herkes spor yapıyor

NİĞDE - Niğde'nin Bor ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Ömer Halisdemir Gençlik Merkezi tarafından 15-21 Mayıs Gençlik Haftası nedeniyle spor sokağı kuruldu.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Ömer Halisdemir Gençlik Merkezi tarafından 15-21 Mayıs tarihleri arasında Niğde'nin Bor ilçesinde 15-21 Mayıs Gençlik Haftası sebebiyle spor sokağı oluşturuldu. Kapatılan sokakta gençler spor yaptı, akıl ve zeka oyunları oynadı, halay çekti. Sanat, spor ve kültürel etkinliklerin iç içe sunulduğu etkinlik kapsamında yapılan stantlarda gençler, farklı spor branşlarını deneyimleme şansı buldu. Gençler, resim, müzik ve el sanatları gibi çeşitli atölyelere katılıp, akıl ve zeka oyunları oynadı.

Etkinliğe katkı sunan gençlere, antrenörlere, gönüllülere ve sporculara teşekkür eden Bor Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Merkezi Müdürü Yılmaz Kurt, "Gençlik Haftası dolayısıyla gençlerimize bir etkinlik yapmak istedik. Hem sportif hem de gençlik merkezindeki faaliyetleri burada sergilemek istedik. Burada teknolojiden sanata, bilime, spora her türlü faaliyetleri çocuklarımıza sunduk. Çocuklarımız için 30'a yakın etkinlik yaptık. Çocuklarımız branşlarımızı tanıyorlar, sportif faaliyetlerin ilçemizde olduğunu görüyorlar. Onların da katılımları bizi de mutlu ediyor" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMA TEKELİ - Yerel
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