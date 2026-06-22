12. Rektörlük ve Gençlik Kupası'nda ödüller sahiplerini buldu

Bursa Teknik Üniversitesinde (BTÜ) geleneksel hale gelen "12. Rektörlük ve Gençlik Kupası Spor Turnuvaları" tamamlandı. Öğrenci ve personelin yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda, 6 farklı branşta mücadele eden öğrenci ve personel takımlarının başarılı sporcuları ödüllerine kavuştu.

BTÜ'de, akademik ve mesleki gelişimi destekleyen eğitim faaliyetlerinin yanı sıra öğrenci ve personelin sosyal yaşamına katkı sunan etkinlikler de aralıksız sürüyor. Bu kapsamda geleneksel olarak düzenlenen "12. Rektörlük ve Gençlik Kupası Spor Turnuvaları"nda dereceye giren takım ve sporcular için ödül töreni gerçekleştirildi. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon'da düzenlenen törene; BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sinan Uyanık ve Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç,Genel Sekreter Selim Uzun, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, satranç ve bilek güreşibranşlarında600'e yakın personel ve öğrencinin yarıştığını söyledi. Turnuvaya katılan ve ödül alan tüm takımları tebrik eden Rektör Çağlar, "Üniversiteler yalnızca akademik başarının değil, aynı zamanda sosyal, kültürel ve sportif gelişimin de merkezidir. Rektörlük ve Gençlik Kupası Spor Turnuvaları ile öğrencilerimiz ve personelimiz arasında birlik, beraberlik ve takım ruhunu güçlendirmeyi amaçlıyoruz. BTÜ olarak öğrencilerimizin ve personelimizin her alanda gelişimini desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

12. Rektörlük ve Gençlik Kupası Spor Turnuvaları, 2 Nisan 2026 - 8 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Karşılaşmalara, 6branşta 600'e yakın öğrenci ve personel katıldı. Sporcular, futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, satranç ve bilek güreşibranşlarında kıyasa yarıştı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı