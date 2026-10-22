BTSO Başkanı Özer Matlı, Bakan Kacır'a Bursaspor atkısı hediye etti

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Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı Özer Matlı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a Bursa spor atkısı hediye etti.

BTSO Başkanı Özer Matlı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile bir araya geldi. Görüşme sırasında Matlı, Bakan Kacır'a Bursa'nın köklü spor kulüplerinden Bursaspor'un atkısını takdim etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı