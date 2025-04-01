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BŞEÜ Rektörü Kaplancıklı, Özel Fabrikayı Ziyaret Etti

BŞEÜ Rektörü Kaplancıklı, Özel Fabrikayı Ziyaret Etti
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, bir özel fabrikayı ziyaret ederek üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi ve AR-GE projeleri üzerine görüş alışverişinde bulundular. Ziyaret sonunda ortak çalışmaların önemine değindiler.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, özel bir fabrikayı ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı, üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi, Ar-Ge projeleri gibi konular üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaret kapsamında, fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı Hürriyet Grit ile gerçekleştirilen toplantıda Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı, Üniversite ile fabrika arasında eğitim, araştırma ve uygulamalı proje konularında ortak çalışmalar yapılmasının önemini vurguladı.

Rektör Kaplancıklı, ziyaret sonunda yetkililere teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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