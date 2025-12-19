Haberler

BŞEÜ'de ÜNİDES sertifika töreni

BŞEÜ'de ÜNİDES sertifika töreni
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteklediği ÜNİDES programı kapsamında sertifika teslim töreni gerçekleştirildi. Toplam 140 öğrenciye sertifikalarının verildiği törene üniversite yetkilileri ve öğrenciler katıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ) ÜNİDES kapsamında sertifika töreni gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında destek almaya hak kazanan öğrenci toplulukları ve kulüp üyeleri için Bilecik'te sertifika teslim töreni düzenlendi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, ÜNİDES kapsamında desteklenen projelerde aktif olarak görev alan öğrenciler sertifikalarını aldı. Törene; BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Gençlik ve Spor Bilecik İl Müdürü Ramazan Demir, BŞEÜ Genel Sekreteri Muhammet Büyük, Öğrenci Kulüpleri Koordinatörü Prof. Dr. Erdem Gülümser, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Program kapsamında toplam 140 öğrenciye sertifikaları takdim edilirken, öğrencilerin üniversite-toplum iş birliğini güçlendirmeye yönelik projelerde gösterdikleri katkı ve aktif katılımları da takdir edildi.

Tören, sertifika tesliminin ardından gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - BİLECİK

